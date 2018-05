Baggrunden for skud på fængselsbetjent foran Nyborg Fængsel skyldtes konflikt mellem fængslede bandemedlemmer og ansatte, fremgik det under ankesag i Østre Landsret.

To skud i benet på en fængselsbetjent klokken 22.46 den 12. juli 2016 skete oven på længere tids ballade og konflikter mellem indsatte bandemedlemmer og ansatte i Nyborg Fængsel, det tidligere Nyborg Statsfængsel.

Det fremgik af den fremlæggelse, anklagemyndigheden kom med onsdag formiddag under ankesagen i Østre Landsret om skud mod en fængselsbetjent foran Nyborg Fængsel. Under fremlæggelsen viste anklageren flere sekvenser fra den videoovervågning, som findes ved Nyborg Fængsel. Blandt andet kunne man se den pågældende fængselsbetjent komme gående på vej til arbejde, hvoefter han blev overfaldet.

Den i dag 22-årige Ali Ghani Al-Salmi blev i september 2017 i Retten i Svendborg idømt seks års fængsel, men den 35-årige tidligere præsident for Black Army, Wassim Daabas, blev idømt 10 måneders fængsel. Det er de domme, som er blevet anket og som Østre Landsret nu skal forholde sig til.

Baggrunden for skudepisoden mod fængselsbetjenten, som dermed blev et tilfældigt offer for grov bandekriminalitet, var ifølge anklageren uoverensstemmelser mellem indsatte medlemmer af Black Army og Loyal to Familia (LTF) på den ene side og ansatte i fængslet på den anden.

Det fik forsvareren til den tidligere bandeleder Wassim Daabas, advokat Michael Juul Eriksen, til at anfægte, at det kun var en konflikt mellem Loyal to Familie (LTF) - og eventuelt et enkelt medlem af Black Army, og personalet i fængslet.

Skudepisoden fandt sted præcis et døgn efter, at der havde været indbrud i en virksomhed i Vissenbjerg, hvorfra der var stjålet en Opel Astra. Netop den bil blev brugt som flugtbil efter skuddene på fængselsbetjenten og kort efter sat i brand ikke langt derfra. Retten i Svendborg dømte Wassim Daabas for at have beordret tyveriet af bilen, som skulle bruges til skudepisoden.

Af fremlæggelsen fremgik det også, at fængselsbetjenten blev bragt til akutmodtagelsen på Odense Universitetshospital efter at være blevet skudt to gange i benet. Et projektil blev fundet i benet. Overfaldet har betydet, at fængselsbetjenten i dag har begrænset arbejdsevne, lider af posttraumatisk stresssyndrom og har betydelige smerter. Han har siden fået fastslået sin tabte arbejdsevne til 45 procent og vil aldrig kunne vende tilbage til jobbet som fængselsbetjent.

Der blev brugt en ni millimeter pistol ved skudepisoden, men gerningsvåbenet er aldrig fundet.

Der er afsat mindst fem retsdage til ankesagen, og først sidst i maj falder der dom.

Avisen skriver navn på dømte, der har fået fra ét års ubetinget fængsel og derover. Er man tidligere eller nuværende leder af en bandegruppering får man sit navn offentliggjort, også selv om man får under ét års fængsel. Derfor er Wassim Daabas' navn nævnt her.