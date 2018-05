Event

Rudkøbing: Under overskriften "Get your motor running" kan man tage på road trip med Easy Rider og biografen, Langelands MC-Club, og biblioteket. Det foregår søndag 27. maj kl. 16-18 i Bio Langeland i Rudkøbing.Billetten købes ved Bio Langeland.Måske er det et samarbejde, man ikke lige havde set komme, men det bliver stort og flot. Biografen og biblioteket har indledt et samarbejde om visning af fire klassiske film fra Cinemateket, og når det sidst i maj drejer sig om de prægtige motorcykler, har man inddraget en ekstra samarbejdspartner med forstand på de dele - Langelands MC naturligvis, oplyser arrangørerne i en pressemeddelelse.Easy Rider er en ikonisk film fra tiden med fri sex, stoffer og stor frihedstrang: Oplev Peter Fonda, Dennis Hopper og Jack Nicholson på road trip gennem Amerika på jagt efter frihed og mening. Læg dertil et lige så ikonisk soundtrack med blandt andet Steppenwolfs Born to be wild - så kører vi.Nu kunne man selvfølgelig bare låne eller streame filmen, men så ville man gå glip af "den store motorcykelfest". Udenfor biografen vil Langelands MC, inden filmen starter, line deres motorcykler op, og der bliver mulighed for at beundre, spørge, udveksle erfaringer og måske endda ae de store maskiner. En stor motorcykel og forskelligt MC-udstyr vil også besøge biblioteket op til visningen af filmen, og selvfølgelig vil der blive mulighed for at låne materialer om motorcykler.