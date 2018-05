Fredericia: Kl. 12 fremstilles en 27-årig mand i grundlovsforhør sigtet for indbruddet i Cafe Fic natten til tirsdag.

Indbruddet blev registreret kl. 3 tirsdag, og politiet har endnu ikke kunnet oplyse, hvad udbyttet blev.

- Af hensyn til grundlovsforhøret kan jeg ikke oplyse andet end, at vi har anholdt den 27-årige mand, som vi sigter for indbruddet. Vi har også et par andre ting, som vi sigter ham for, siger vicepolitiinspektør Frede Nissen fra efterforskningen ved Patruljecenter Syd.