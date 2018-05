FODBOLD: Tirsdagen efter OB's træningslejr i spanske Murcia i februar fik først cheftræner Kent Nielsen og siden John Bredal selv besked om, at Bredal ikke længere skulle fortsætte som assistenttræner fra sommer.

Sport Fyn skrev fejlagtigt i onsdags-avisen, at det var assistent Bredal selv, som overbragte Kent Nielsen nyheden først. Det er ikke korrekt og Sport Fyn beklager.

Kent Nielsens blev kaldt op på sportsdirektør Jesper Hansens kontor og fik beskeden om, at man gerne ville have nye øjne ind på assistenttræner-posten. Det viste sig at være Sønderjyskes nuværende assistent Henrik Hansen, der kommer sammen med den nye træner den 18. juni. Kent Nielsen havde ellers erklæret sig tilfreds med samarbejdet med John, men endte med at bakke beslutningen op.

- Jeg blev kaldt op ved 9-tiden og fik beskeden om, at de gerne ville prøve noget nyt og mere lokalt. Da jeg kom ned på trænerkontoret, havde Kent været deroppe og vidste besked, men sagde så, at han før denne tirsdag intet havde vidst om ledelsens planer, siger den nu tidligere assistenttræner John Bredal, der stoppede samtidigt med Kent Nielsen i mandags.

Her stod Bredal i spidsen for træningen i stedet for den fyrede cheftræner og som modydelse fik han lov til at gå på sommerferie før tid. Siden da og frem til og med sommerkampen i Korinth har det været talentchef Tonny Hermansen og den fysiske træner Janus Blond, der leder træningen.