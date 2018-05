DAVINDE: En meditativ gudstjeneste og et efterfølgende foredrag om pilgrimsvandring er tilbuddet torsdag far klokken 19 i Davinde Kirke. Anette Foged Schultz, landets første pilgrimspræst og nu studenterpræst i Horsens står for gudstjeneste og foredrag om kirken og nutidige pilgrimsvandringer. Senere på året, 2. september, er Anette Schultz tilbage i sognet for at stå for en pilgrimsvandring. (RAS)