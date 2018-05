To tidligere medlemmer af bandegrupperingen Black Army tiltalt for at have skudt fængselsbetjent i benet foran Nyborg Fængsel i ankesag i Østre Landsret.

Bevæbnede betjente med skudsikre veste sidder inde i retssalen og uden for retsbygningen over for Odense Arrest står også bevæbnede, uniformerede betjente klar til at skride ind, hvis der pludselig kommer et opbud af sympatisører til to tiltalte tidligere medlemmer af bandegrupperingen Black Army.

De to eksbandemedlemmer er tiltalt for i juli 2016 at have skudt en fængselsbetjent to gange i benet foran Nyborg Fængsel, det tidligere Nyborg Statsfængsel. I Retten i Svendborg kostede det i september 2017 den i dag 22-årige Ali Ghani Al-Salmi seks års fængsel, og den tidligere bandeleder, 35-årige Wassim Daabas, 10 måneders fængsel.

Anklagemyndigheden valgte at anke begge domme til landsretten, og det samme gjorde Ali Ghani Al-Salmi. Derfor skal Østre Landsret nu se på hele skudepisoden igen, og det sker som en nævningesag. Begge tiltalte har nægtet skudepisoden.

Allerede under byretssagen kom det frem, at skudepisoden har haft alvorlige konsekvenser for den fængselsbetjent, som blev et tilsyneladende tilfældigt offer for grov bandekriminalitet. Han har i dag nedsat arbejdsevne og lider af posttraumatisk stresssyndrom.

Der er afsat mindst fem retsdage til sagen, og allerede på førstedagen læste anklageren dommen op fra Retten i Svendborg.