Debat: Enevældens pudrede parykker

Læserbrev: Flemming Madsen forholder sig i sit indlæg om Café Rouge til en lokalplan nedfældet i en "lang, demokratisk proces". Disse demokratiske processer vil jeg følge op med et citat fra et historisk dansk værk om enevælden: "Enevælden er stadig i blandt os. For den altomfattende, danske stat stak fødderne i de tøfler, enevælden efterlod".

For mange jævne borgere føles den slags demokratiske processer som topstyring. De gode kommunalpolitikkere lader med andre ord til, inden under håret, at have enevældens pudrede parykker.