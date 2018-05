Svendborg: Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik i Møllergade i Svendborg fik i 2017 et overskud på 311.941 kroner.

Dermed bidrog butikken til en samlet overskud på 24,4 millioner kroner i de 116 genbrugsbutikker, som organisationen driver over hele landet.

Lederen af Folkekirkens Nødhjælps Genbrug, Thomas Mølgaard Andersen, sender i en pressemeddelelse en tak til de 3600 frivillige i de mange butikker.

- Uden de frivilliges store engagement, ville dette ikke kunne lade sig gøre. Mange er hos os i adskillige år. Det vidner om et dybt ønske hos disse mennesker om at være med til at gøre en forskel for mennesker i nød. Det betyder stabile åbningstider og et stærkt sammenhold mellem frivillige og kunderne, siger Thomas Mølgaard Andersen.

Overskuddet fra genbrugsbutikkerne går ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælps arbejde blandt verdens fattige. (gru)