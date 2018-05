Svendborg: Sejlerne i trafikhavnen i Svendborg fik ikke fuldt udbytte af den sommerlige tirsdag aften.

En kraftig lugt af dieselolie generede både sejlere og de mange gæster på havnefronten, men Beredskab Fyn kunne ingenting stille op.

- Der var spildt dieselolie i vandet tæt ved Bendixens Fiskehandel på Jessens Mole, og det lugtede ret kraftigt i varmen, men det havde ligget for længe til, at vi havde mulighed for at samle det op, fortæller indsatsleder Brian Christensen.

Beredskabet blev kaldt ud ved 18-tiden. Der er ingen spor af den sejler, der har spildt olie i vandet. (gru)