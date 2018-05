Det var et Odense HC-mandskab, der steppede op på alle parametre i den anden finale mod København. Det mener de oranges cheftræner, Jan Pytlick.

Tirsdagens sejr betyder, at holdene skal ud i en tredje og afgørende match. Det bliver søndag klokken 16.00 i Frederiksberg Hallen.

- Vi viser suverænt forsvarsspil. Dækker vildt godt op. Og så spiller vi skarpere og mere tålmodigt angrebsspil. Vi kommer til bedre chancer og tager ikke samme løse afslutninger, som vi gør sidst. De bruger mange kræfter på at komme igennem - og har svært ved det. Og så laver de en del tekniske fejl, som vi presser dem til.

Kampen begyndte jævnbyrdigt, men som den skred frem, blev forskellen mere udtalt. Det betød, at gæsterne mistede kontakten mere og mere.

- Det her var et forsvarsmæssigt løft, et kontramæssigt løft og et angrebsmæssigt løft, opsummerede han til Sport Fyn.

Håndbold: Efter nederlaget i den første finalekamp mod København, leverede Odense HC tirsdag en præstation, der var bedre over hele linjen. Det vurderede cheftræner Jan Pytlick efter 29-22-sejren.

Her vil Pytlick endnu en gang håbe, at han kan animere sine spillere til at gøre en forskel.

Det lykkedes fint tirsdag, hvor ikke mindst nimålsskytten Nadia Offendal blev afgørende - både i statistikkerne og i det åbne spil - men hvor også den spektakulære højre fløj Jessica Quintino viste store prøver på sine kvaliteter.

Adspurgt til, hvad det betyder at have en spiller som Jessica Quintino på sit hold, svarede chefen klart:

- Det betyder sindssygt meget. Hun er en klassespiller og en af de bedste på sin position. Det ser vi på de scoringer, hun laver i dag, lød det fra Jan Pytlick.

Søndag skal de to holds respektive profiler igen kæmpe for at lave den afgørende forskel. Det kan blive guld værd.