Sønderjyske blev tirsdag aften sendt på sommerferie, da mandskabet tabte 0-2 på hjemmebane til AGF.

Resultatet betyder, at sønderjyderne ender dette års Alka Superliga-sæson på en ottendeplads.

Sidste år kom sønderjyderne med i top-6, men trods den lavere placering i denne sæson, er sportschef Hans Jørgen Haysen godt tilfreds med præstationen.

- Det kan siges med ét ord: Godkendt.

- Vi startede rigtig godt, men fik så en dårlig periode hen over efteråret. Vi spillede en masse uafgjorte kampe, og det gjorde at vi havde et efterslæb i forhold til målet om top-6, siger Hans Jørgen Haysen.

Sønderjyske har allerede forstærket sig i forhold til næste sæson. Den hollandske angriber, Mart Lieder, er blevet hentet, mens klubben tirsdag præsenterede klubbens tidligere profil, Johan Absalonsen.

Hans Jørgen Haysen er derfor optimistisk med henblik på næste sæson.

- Vi vil gerne opgradere til den kommende sæson, hvor vi har hentet to profiler, siger Hans Jørgen Haysen.

- Vi har hele tiden holdt dialogen ved lige. Johan (Absalonsen red.) har hele tiden sagt, at hvis han skulle hjem til Danmark, så skulle det være tilbage til Sønderjyske, siger han.

Sportschefen er heller ikke sen til at lægge et stort pres på klubbens tidligere topscorer.

- Han er købt til at blive den profil, som han var da han forlod os for et år siden. Jeg vil gerne lægge den presbold på ham.

Absalonsen er heller ikke selv i tvivl om, hvor han hører til.

- Sønderjyske er min klub. Efter jeg tidligere har været her i fem år, er jeg ikke i tvivl om, at det er der, jeg hører til, siger Johan Absalonsen.

Inden Absalonsens skifte til Australien sidste sommer, var han to sæsoner i træk topscorer i Sønderjyske.