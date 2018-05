Odense HC vandt den anden finale mod København med 29-22 og har dermed sikret sig en tredje finale om DM-guldet.

Håndbold: Odense HC vandt sikkert 29-22 på hjemmebane i den anden DM-finale mod København. Dermed sikrede de orange sig en tredje og afgørende finalekamp. Det skete i en proppet idrætshal, hvor de orange hjemmebanefavoritter fik verbal og sentimental støtte fra hovedparten af de fremmødte og hvor de godt 200 tilrejsende københavnere også markerede sig tydeligt. Omgivelserne viste klart, at kampen var den største på hjemmebane for Odense HC i klubbens niårige historie. Odense HC - København 29-22 DM-finale, 2. kamp, kvinder Mål:



Odense HC: Nadia Offendal 9 (3), Mette Tranborg 6, Jessica Quintino 6, Stine Jørgensen, Mie Højlund, Freja Cohrt 2, Kathrine Heindahl og Maja Jakobsen 1.



København: Mie Rej (1), Kelly Dulfer 4, Debbie Bont 3, Myrthe Schoenaker 2, Annika Meyer 2, Stine Knudsen, Maj Kragballe og Jenny Alm, Hanna Blomsrand 1.



Stillinger undervejs: 2-1, 4-3, 12-8, 25-21, 28-21, 29-22.



Dommere: Henrik Mortensen og Jesper Kirkholm Madsen (glimrende og stabile).



Udvisninger: Odense HC 4 x 2 og København 4 x2.



Bedste spillere: Jessica Quintino, Odense HC.



Tilskuere: Cirka 2376.



(Næste kamp: 3. DM-finale tirsdag 27. maj kl. 16.00: København - Odense HC.) - En gang Odense, altid Odense, pacede publikum Pytlicks piger. Og de orange favoritter skuffede ikke. Takket været en betondefensiv, et par stærke målvogtere, en stærk holdpræstation og en brasiliansk supertekniker. Sejren betyder, at de hold mødes igen på søndag - i det, der med sikkerhed bliver den afgørende guldduel. Her kommer den intime Frederiksberg-hal til at danne ramme om en kamp, som på forhånd er svær at spå om. Mellem to hold, der nu har taget et stik hver, som blev henholdsvis nummer et og to i grundspillet, og som velsagtens har været de to mest stabile gennem dette års udgave af Håndboldligaen.

Brillant brasilianer

Det startede akkurat så hektisk og tempofyldt som i den første finalekamp. Efter bare et par minutter var stillingen 2-2, og det jævnbyrdige kampbillede fortsatte godt ind i halvlegen i en indledning, hvor begge hold begik en del tekniske fejl i kontrafasen. Københavns playmaker Mia Rej fik ikke lov at dominere på samme måde som i den første kamp, og gæsternes afslutninger på Emily Sando var i en del tilfælde uskarpe. Alligevel fulgtes de to hold ad indtil der var spillet 11 minutter. Så trådte den finurlige fløjspiller Jessica Quintino i karakter for de orange. På mindre end 10 minutter scorede hun en håndfuld mål. Det sidste var særligt bemærkelsesværdigt, for her lykkedes det brasilianeren at score mellem benene på sig selv efter et hurtigt kontrastød. Pludselig stod det 11-7 til hjemmeholdet, og så kogte det for alvor i idrætshallen. Det lykkedes københavnerne at holde sig inde i kampen, blandt andet fordi Odense HC fik tilranet sig et par to minutters-udvisninger. Efter 26 minutters spil fik Trine Østergaard en udvisning ved stillingen 12-10. Og da Jessica Quintino gjorde det samme et minuts tid senere, kom der pres på de orange. Men hjemmeholdet klarede sig igennem perioden med to mand i undertal og kunne gå til pause foran 13-12 med en dramatisk anden halvleg i vente.

Cruise-kontrol