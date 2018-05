Nr. Aaby kom godt fra start i kampen mod Flemløse/Haarby, da Rasmus Momme bragte hjemmeholdet på både 1-0 og 2-0, vel at mærke før kampen havde rundet den første halve time. En sejr ville cementere at Nr. Aaby ville være at finde i næste sæsons Fynsserie, men den kom ikke.

Flemløse/Haarby kom tilbage i kampen med to scoringer inden pausen af Nicolai Dvinge og Andreas Jørgensen. Selvom Nr. Aaby igen kom på sejrskurs, ved anfører Mikkel Jørgensen, så fik bundholdet Flemløse/Haarby endnu en gang kæmpet sig tilbage.

Midterforsvaren Jannik Kristensen sikrede Flemløse/Haarby det ene point med en sen scoring. De har brug for alle de point, de kan for at forsøge at undgå nedrykning.

Nr. Aaby vil også gerne undgå nedrykning, men er i en væsentligt bedre situation end Flemløse/Haarby. Nr. Aaby har nemlig 8 points afstand ned til nedrykningsstregen. (Hau)