Håndbold: Odense HC scorer stort på sponsorfronten for tiden, og hvornår skulle man ellers gøre det.

Hal 2 var fyldt til bristepunkt med sponsorer til spisning, og kommerciel direktør Lars Peter Hermansen kunne melde om fortsat fremgang.

Odense HC har nu små 500 sponsorer, og det er et langt stykke fra de små lommer af erhvervsfolk, der hang på i starten af de mange år, før klubben endelig slog igennem - hårdt støttet og dirigeret af den stærke aktionærfløj, anført af formand Jørn Bonnesen og flere andre kendte navne i bestyrelsen. De sad som spændte alfahanner på ærespladserne på rad og række.

- Nu gider vi ikke mere se på mellemvare. Nu tager vi nogle skridt på et-to år frem for at gå den lange vej, sagde formanden for et par sæsoner siden, da klubben netop havde fået læsterlige klø.

Og det skete så.

Denne tirsdag aften var det på samme vis tydeligt, at Odense HC har arbejdet og arbejder på at skabe en attraktiv kulisse, hvor der skal skabe atmosfære og indtægter i restauranten, som klubben nu driver.

Klubben regner med, at billetten til Champions League betyder noget over 40 betydende kampe i næste sæson, og dermed kan både restauranten, spillerbudgettet og hele molevitten bedre hænge sammen.

Fanklubben Inferno er et andet element i fremgangen, og man mærker, at det endnu er en ung foreteelse, at klubben er med fremme i toppen af dansk håndbold. Der er intensitet og galskab gemt i fanklubben, og det spreder sig igen til de øvrige dele af tilhængerskaren, som i aftes oplevede den sidste hjemmekamp i en del måneder - uanset udfaldet af kampen.

Håndbold - og ikke mindst i Odense idrætshal - byder på den intense atmosfære, som til tider kan mangle på et halvtomt fodboldstadion i marts, inden de aktuelle fede kampe kommer i maj, og den stemning kan der arbejdes videre med i næste sæson.

Men alle vidste naturligvis, at et dansk mesterskab ville være kronen på det orange værk - ikke mindst prestigemæssigt og i jagten på endnu flere sponsorer. Men de europæiske kampe vil i rene moneter være endnu vigtigere.