Det var gæsterne fra Tved som scorede kampens første mål, og gennem de første 45 minutter var der mange store chancer til begge sider, og i halvlegens sidste minut får Jens Peder Thomsen udlignet til 1-1.

Pausestillingen holdt nøjagtigt 13 sekunder ind i anden halvleg, hvor Andreas Wind Retoft, profilerede af en omstilling planlagt i pausen, og bragte Ringe foran mens startfløjtet var ved at tone ud over Ringe Stadion.

Derefter var kampen igen meget lige, med chance til begge sider, men i en periode hvor Tved var i undertal, tog hjemmeholdets forsvar sig en lille slapper, og "Vupti" så kunne Mark Henriksen udligne for gæsterne, så det blev lidt af et "Surt Show" for Ringe, der efter træner, Jimmie Nielsen, burde have lukket bedre af efter føringen. (hol)