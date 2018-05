Et forældrepar i den amerikanske delstat New York har et problem, de ikke kan løse inden for familiens fire vægge.

Deres 30-årige søn nægter at flytte hjemmefra, og nu har hr. og fru Rotondo fået nok. De går rettens vej for at tvinge deres søn til at flytte, skriver avisen syracuse.com.

Den efterhånden knapt så unge mand bidrager ikke til det huslige arbejde, og han betaler ikke husleje. Det fremgår af retsdokumenter.

Forældreparret har tilbudt ham penge for at flytte. Men 1100 dollar, hvilket svarer til lidt under 7000 danske kroner, har ikke lokket Michael Rotondo til at søge anden bolig.

Sønnen har sagt, at han ikke har fået varsel i god nok tid.

Klagen fra forældrene blev indgivet i begyndelsen af maj.

- Efter en samtale med din mor har vi besluttet, at du skal forlade dette hus straks, har Mark Rotondo skrevet i et brev til sin søn.

Da brevet ikke blev besvaret, formulerede forældrene med hjælp fra deres advokat et mere formelt krav.

- Michael Joseph Rotondo, du er hermed smidt ud fra Weatheridge Drive 208, Camillus, New York med omgående virkning, skrev fru Rotondo til sønnen 13. februar.

I samme skrivelse blev sønnen fortalt, at man ville gå rettens vej, hvis han ikke var ude 15. marts 2018.

Et efterfølgende forsøg på at lokke med 1100 dollar var uden virkning. Forældrene er heller ikke tilfredse med sønnens evne til at finde et arbejde.

- Der findes ledige job - selv for en med en ringe jobhistorik som dig. Få dig et. Du skal arbejde!

Først forsøgte forældreparret at få sønnen smidt ud via en lokal ret.

Men da Michael Rotondo er deres søn, så skal sagen behandles af en højesteretsdommer. Forældreparret har besluttet, at det skal ske.