De tre amerikanere griner og taler højlydt, mens kontorlokalerne i Olav De Lindes gamle bygning midt i Thrigefirkanten fyldes med ligesindede. Folk er er kommet fra USA, Letland, Rusland, England og lige rundt om hjørnet som direktør i it-firmaet House of Code Jonathan Bornemann. Bornemann er lige trådt ind ad døren ovre fra nabobygningen for at være med i Umbraco-festen Codegarden.

Nu står de amerikanske venner lige inden for døren hos den fynske it-virksomhed Umbraco og krammer. En tredje amerikaner, Kyle Brigham, smiler bredt - han kender ikke rigtig Janae, men han har set hende før. Andrew kender han til gengæld ret godt - og de to venner mødtes for en måned siden hjemme i Chicago, hvor Kyle bor.

Barta er fra Seattle også på den amerikanske vestkyst, men de to it-specialister har ikke mødt hinanden i et års tid.

I dag er der forfest til de tre dages tech-festival, hvor kodenørder fra hele verden mødes for at diskutere udfordringer og løsninger i det cms-system, de alle hænger deres softwarehat og mange af deres webløsninger på.

- Jeg arbejdede her og boede i Odense indtil 2017, og efter en pause er jeg på vej tilbage at arbejde for Umbraco igen, men med base i New York, siger Andrew Barta, som underviser i at bruge Umbraco-koden og løsningerne til at bygge hjemmesider.

Lokale Jacob Kruse er en af dem, der bruger Umbraco - han bor allerede i Odense. Faktisk arbejder han i it-firmaet Struct, hvor han er adm. direktør, få hundrede meter herfra. En virksomhed, han stiftede for nogle år siden med to andre. I dag er virksomheden vokset solidt - bl.a. ved at bruge Umbraco-løsningen som en af byggeklodserne, fortæller han.

- Jeg har været med flere gange. Jeg bruger Codegarden til at skabe nye partnerskaber og til at finde nye venner, som jeg kan bruge, når jeg skal udvikle min virksomhed. Jeg kan ligeså godt finde en fra Australien, som kan hjælpe mig med at løse mine opgaver, siger han.

- Og det virker, understreger han.