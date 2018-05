farligt

Han var selv på stranden mandag for at besigtige de gamle beton- og jernrester.

Jeg vil næsten hellere at broen ikke bliver klar i denne sæson og vi så er sikker på, at broen holder. Formand for miljø- og teknikudvalget Christian Bro (S)

- Så snart vi fik henvendelser om det, var vi på stranden for at besigtige. Det viste sig, at det ikke lige var noget, der kunne fjernes af vores folk, så i første omgang fik de sat markeringspæle op for at vise, at folk skal passe på, siger formand for miljø- og teknikudvalget Christian Bro.

- Vi rører ikke ved den ødelagte bro, for det er vigtigt, at broen står som den var i forhold til afklaringen af erstatningsansvar, siger vækstdirektør Mogens Bak Hansen, Fredericia Kommune.

Det er stadig uvist, hvem der i sidste ende står med ansvaret for, at broen ikke kunne holde. Rambøll A/S var rådgiver og tilsynsførende på opgaven, mens Aarsleff A/S udførte anlægget. Der har været gennemført syn og skøn på skaderne, og Christian Bro vurderer, at der snart er et svar på vej.

- Er du ved at miste tålmodigheden?

- Jeg har været utålmodig siden broen blev ødelagt, men omvendt er jeg også nået dertil, at jeg hellere ser, at broen først bliver færdig til næste sæson, hvis bare vi så er sikre på, at den kan holde. Det er ganske enkelt det vigtigste, at vi ikke skal stå i denne her situation igen, siger Christian Bro.

Og imens glæder han sig over, at badegæsterne på ØSterstrand har taget de tre andre nye broer til sig.

- Jeg kan se, at folk lægger sig ude på broen og både soler sig og bader. Det er dejligt, men selvfølgelig havde det været optimalt, at vi i så fint sommervejr som nu også havde cirkelbroen, siger Christian Bro.