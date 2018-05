Uden at spille godt, knuste Kerteminde gæsterne fra Allested med 8-2 efter 4-1 ved pausen.I korte glimt viste hjemmeholdet klassen men generelt var der for langt mellem snapsene. Kerteminde havde mange boldtab undervejs, hvor de fleste skyldtes manglende præcision i afleveringerne frem af banen. Nu havde hjemmeholdet så stort et overtag gennem det meste af kampen, at sejren aldrig var i fare, men med mere præcision i afleveringerne kunne sejren nemt være blevet større.

Målene blev fordelt mellem Jacob Rose (2), Andreas Toftdahl (2),Victor Nielsen, Emil Eriksen, Lasse Folkmann og Nicolai Christensen hos hjemmeholdet, hvor Simon Petterson brændte et straffespark i starten af 2. halvleg. Patrick Pedersen og Iura Garvone scorede for Allested. (BEN)