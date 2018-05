Østre Landsret begynder onsdag sagen om skud mod en fængselsbetjent foran Nyborg Fængsel, som to medlemmer af bandegrupperingen Black Army tidligere er blevet dømt for i byretten.

Den ene fik seks års fængsel, den anden 10 måneders fængsel i byretten, og nu skal Østre Landsret se, om straffene skal være anderledes.

Onsdag indleder landsretten nemlig ankesagen om skud mod en fængselsbetjent i juli 2016 foran Nyborg Fængsel. Ved Retten i Svendborg blev to medlemmer af bandegrupperingen Black Army i september 2017 idømt henholdsvis seks års fængsel og 10 måneders fængsel.

Den 21-årige Ali Ghani Al-Salmi fik den længste straf for at have skudt fængselsbetjenten to gange i benet foran fængslet, mens den 35-årige tidligere Black Army-bandeleder Wassim Daabas slap med 10 måneders fængsel for at have skaffet flugtbilen til skyderiet og bagefter sørget for, at den blev brændt af.

Dengang fandt byretten, at det var en skærpende omstændighed, at angrebet var rettet mod en fængselsfunktionær. De to tidligere bandemedlemmer nægtede både skudangrebet, besiddelse af gerningsvåbnet, og afbrændingen af bilen. Og mens den tidligere bandeleder blev frikendt for to af forholdene fandt dommere og nævninge den 21-åriges forklaring for utroværdig og usandsynlig.

Allerede under byretssagen modtog Wassim Daabas dommen på 10 måneders fængsel, mens Ali Ghani Al-Salmi ankede den. Det samme gjorde anklagemyndigheden for dem begge, så derfor skal de begge møde op onsdag i landsretten over for arresthuset.

Den forhenværende leder af Black Army er siden blevet dømt i en anden sag. For nogle uger siden blev han idømt fire års fængsel for at stå bag kokainhandel, men slap uden om at blive varetægtsfængslet ved domsafsigelsen, fordi han slet og ret var forduftet.

Der er foreløbigt afsat fem retsdage til ankesagen om skuddene på fængselsbetjenten, og dom ventes først i slutningen af maj.

