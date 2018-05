Debatteriet Debatteriet er Fyns Amts Avis debatforum for fuldt betalende abonnenter.Møderne holdes typisk som fyraftensmøder.Som oftest holdes de i avisens mødelokale.Men det sker, at de rykker ud som i går, hvor mødet blev holdt på Kammerateriet. ( finn )

Anledningen var, at det i år er 175 år siden, Havnekommissionen besluttede, at skibene skulle holde op med at smide ballast i havnebassinet og i stedet skulle kaste det op på den sandbanke, som lå i havnen. Og dermed lagde kimen til Frederiksø, som den kendes i dag.

- Det handler om at skabe liv. Liv, liv, liv. Det er det, jeg kan tænke mig, sagde han, og han og Jakob Bjerregaard Engmann var desuden enige om, at den nuværende situation, hvor de fleste af øens aktører kun får korte forlængelser af deres lejekontrakter, er uholdbar. Fordi den skaber usikkerhed. Og fordi usikkerhed aldrig har gjort noget godt investeringslysten.

- Jeg kunne tænke mig at flytte skater- og basketballbanen herover. Man kunne også lave hotel på isbryderen Thorbjørn og renovere rundbuehallerne, så byens hoteller kunne bruge dem til konferencer, sagde Lars Aagaard, der desuden nævnte en kunstig strand, vandcykelsejlads, en flytning af M/S Helges kajplads til Frederiksø og en åbning for husbåde som initiativer, der kan noget.

Han driver spillestedet Hansted og står bag så mange andre initiativer, at han på aftenen havde fået betegnelsen kulturel iværksætter, og han erklærede sig enig med Jakob Berregaard Engmann i, at mangfoldighed bør være målet.

- Jeg tror, det vil få svendborgenserne til at tage endnu mere ejerskab til de to værfter, sagde han.

Ikke kun fordi det ville give folk et fantastisk indblik i skibsbygningsindustrien, men også for at imødegå de konfrontationer, som har det med at opstå, når livsnyderi og erhverv kolliderer.

- Stod det til mig, blev det en blanding. Det skulle emme af mangfoldighed. Kultur og industri, hvor der bliver sandblæst, men naturligvis på en måde, så det ikke ryger ned i caffe latten, lød det fra teaterdirektøren, der ydermere anførte, at man måske kan indgå et samarbejde, hvor værfterne Ring-Andersen og Petersen & Sørensen forpligter sig til at lave rundvisninger med jævne mellemrum.

Det med mangfoldigheden og blanding af kultur og erhverv er også, hvad den tredje mand i panelet, Svendborg Erhvervsråds formand, Per Nykjær Jensen, ser for sig.

Men helt så ligetil er det ikke, anførte erhvervsrådsformanden, der repræsenterer Venstre i byrådet og dermed skal i gang med en øvelse, der handler om at spare 100 millioner kroner.

Så pengene er små, og det bliver ikke bedre af, at projektet, der kaldes Den Blå Kant, er på trapperne. Det handler blandt andet om at sikre Svendborg mod de oversvømmelser, som forventes at følge i kølvandet på den globale opvarmning, og projektet kan ifølge Per Nykjær ende med at koste helt op til en halv milliard kroner.

- Så er der projekter på Frederiksø, der koster penge, kommer det nok til at tage noget tid. Eller også skal de betales af fonde, konstaterede Per Nykjær Jensen, efter at Jakob Bjerregaard Engmann havde gjort opmærksom på, at blandt andet Nordea Fonden støtter projekter, der handler om byudvikling.

Endelig erklærede Per Nykjær sig enig i, at der bør ske noget - og efter mødet erkendte han, at det nok ikke nytter at nøle meget længere.

- Vi er nødt til at tage nogle beslutninger nu. Selvfølgelig er vi det, sagde han.