Odense Universitetshospital har fået ny sygeplejefaglig direktør. Det er den 45-årige Mathilde Schmidt-Petersen, som tiltræder stillingen den 15. juni og overtager dermed posten efter Judith Mølgaard, som går på pension.

Mathilde Schmidt-Petersen er uddannet sygeplejerske og har en masteruddannelse i ledelse. Hun blev ansat som sygeplejerske på sygehuset i Svendborg i 1997 og har de seneste år arbejdet som oversygeplejerske. Først på sygehusets Geriatrisk Afdeling og siden hen på Medicinsk Afdeling M/FAM, der foruden de medicinske områder også består af sygehusets fælles akutmodtagelse. Afdelingen har flere end 400 medarbejdere. De sidste par år har Mathilde Schmidt-Petersen også været en del af OUH's overordnede forbedringsledelse.

- Jeg ser frem til at arbejde videre med de muligheder, som Nyt OUH giver os - i samarbejde med dygtige og engagerede ledere og medarbejdere. Samtidig er vi ved at udvikle Svendborg Specialsygehus. Også her er der spændende fremtidsperspektiver, der både vil gavne patienterne og skabe attraktive arbejdsområder for personalet. Som sygeplejefaglig leder har min drivkraft altid været at skabe gode muligheder og betingelser for patienterne og samtidig et godt arbejdsmiljø for personalet, fortæller Mathilde Schmidt-Petersen, som også kommer til at indgå i sygehusets direktion.

Mathilde Schmidt-Petersen er blevet valgt mellem 15 jobansøgere og kommer som direktør til at udgøre den øverste ledelse på OUH sammen med administrerende sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen, lægefaglig direktør Michael Dall, lægefaglig direktør Peder Jest, lægefaglig direktør Kim Brixen og direktør Torben Hedegaard Jensen, der også har et særligt ansvar for byggeriet af Nyt OUH.

Som sygeplejefaglig direktør får Mathilde Schmidt-Petersen blandt andet et særligt ansvar og fokus i forhold til OUHs arbejde med ambitiøse patientforløb og den sygeplejefaglige udvikling.

Privat bor Mathilde Schmidt-Petersen i Svendborg med sin mand og tre børn.