Flere end 30.000 danske turister strømmer årligt til den indonesiske ferieø Bali, hvor det især er populært at opleve attraktioner med vilde dyr.

Men ingen turistattraktioner på øen lever op til de basale krav for god dyrevelfærd. Det betyder, at flere end 1500 dyr lider.

Det viser en undersøgelse, som dyrevelfærdsorganisationen World Animal Protection har lavet, efter at organisationen i november 2017 besøgte alle øens 26 turistattraktioner med vilde dyr.

Alle dyr, som er en del af attraktionerne på Bali, lider overlast, siger Gitte Buchhave, direktør for World Animal Protection Danmark.

- Al optræden for turister af vilde dyr er dybt unaturligt for dyrene, så det er altid skadeligt for dem både mentalt og fysisk. Det er også dybt problematisk, hvordan dyrene holdes, når de ikke optræder.

Blandt andet bliver orangutanger og elefanter holdt fast med kæder, delfiner får filet tænder, så de ikke kan skade turister, og der er for mange skildpadder i for små bassiner.

Gitte Buchhave vurderer, at besøg fra de mange turister skyldes en fascination og kærlighed for dyrene, hvilket får folk til at glemme dyrevelfærden.

- Ofte er det store og stærke vilde dyr, som er farlige for mennesker at være i nærheden af, hvis ikke det var for det faktum, at de er blevet knækket, så mennesket kan kontrollere dem. Det tror jeg ikke, at turister tænker over.

World Animal Protection har fem basale krav til dyrevelfærd.

De indebærer blandt andet, at dyrene skal kunne bevæge sig frit, og at dyrlæger med jævne mellemrum tjekker dyrenes sundhedstilstand.

Rejsebureauet Nyhavn Rejser sender hvert år turister til Bali, og det tager på hjemmesiden afstand fra optrædener med vilde dyr.

Turister, der booker en rejse gennem firmaet, får en e-mail med informationer og rejsetips for destinationen, herunder hvordan det står til med dyrevelfærd, siger Rie Ulrich, der er presseansvarlig i rejsebureauet.

- Det er populært med vilde dyr.

- Vi har haft en dialog om, hvorvidt vi skal slå mere på tromme om emnet. Det kommer nemt til at virke helligt, hvis man går ud og siger noget med en løftet pegefinger. Vi kan jo ikke kontrollere alt, siger hun.

Det er ifølge World Animal Protection og Nyhavn Rejser især i Asien, at der er problemer med dårlig dyrevelfærd.