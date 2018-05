47-årig mand blev skudt to gange i brystet under opgør med 56-årig mand under drikkelag.

To midaldrende mænd kom tirsdag eftermiddag så meget op at toppes, at den ene skød den anden to gange i brystet med en softgun.

Episoden fandt ifølge vagtchefen i Fyns Politi, Lars Thede, sted omkring klokken 15.45 på Vibeægvænget i Odense-forstaden Dyrup, hvor en 56-årig mand var i besiddelse af en softgun. Den affyrede han to gange i brystet på en 47-årig mand, tilsyneladende under en diskussion under et drikkelag.

Politiet kom til stede og fik anholdt den 56-årige mand, som kommer fra det sydvestlige Odense. Han var svært beruset, så derfor blev han taget med i detentionen under politigården i Hans Mules Gade, hvor han tirsdag først på aftenen stadig sov rusen ud.

Når han vågner sker det ikke kun til en formodet omgang tømmermænd, men også til sigtelser for trusler og overtrædelse af våbenloven. En softgun er nemlig omfattet af våbenloven, og manden havde ingen tilladelse til den.

Det 47-årige offer er uden for livsfare efter skuddene i brystet.