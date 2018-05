Særligt udvalgte madrasser og puder fra Aarup-virksomheden Dan-Foam skal gøre de danske landsholdspillere veludhvilede og toptunede til at præstere under VM i Rusland.

Det er efterhånden almindelig kendt, at man har brug for en god og restituerende nattesøvn for at kunne yde sit bedste.

Det gælder i særdeleshed de danske fodboldlandsholdspillere, der om en lille måned skal præstere på topniveau under VM i Rusland.

De får derfor særligt udvalgte madrasser og puder fra Aarup-virksomheden Dan-Foam, der producerer Tempur-produkter, fortæller landedirektør i Tempur Mark Reeh.

“ Nicklas Bendtner var den første til at række hånden i vejret, da vi spurgte, hvem der sover på maven. Og da han først havde meldt sig, var der overraskende mange, der fik fingeren i vejret. Mark Reeh, landedirektør Tempur Danmark

- DBU tog kontakt til os, fordi de havde været i Rusland og besigtige hotellet, hvor landsholdspillerne skal sove. Madrasserne dér var simpelthen for gamle og satte. Så de bad os om at levere produkter til dem, fortæller han.

Alle spillerne blev derfor samlet på Claridon Hotel i København og testet enkeltvis.

- Vi spurgte blandt andet ind til deres sovestilling og undersøgte, hvilken madras de ligger bedst på. Langt de fleste skal have en fast madras, fordi det giver den bedste støtte i lænden, mens andre skal have en fjedrene eller mere blød madras, forklarer Mark Reeh.

Det vigtigste for spillerne er, at de får den bedste støtte til kroppen, så både nakken og rygraden ligger lige. Det er også vigtigt, at de ligger på noget materiale, der giver dem den bedste bedste blodcirkulation og mest optimale vejrtrækning.

- Hvis de ikke ligger godt, men vender og drejer sig hele natten, så får de de her mikroopvågninger. Og det er ikke godt, når man skal op næste dag og yde sit bedste, forklarer han.