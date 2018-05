Energi

Fredericia: På vegne af kostskolen Milton Abbey i Dorset i det sydvestlige England, overtager Ørsted al energistyring for at reducere skolens energiforbrug og omkostninger.

Aftalen, som løber over 18 år, markerer et gennembrud for en ny strategi, og Ørsted håber at kunne indgå lignende aftaler med danske virksomheder. Det oplyser Ørsted i en pressemeddelelse.

Hos Milton Abbey, som er en kostskole for både piger og drenge, skal Ørsted blandt andet overtage styring og vedligehold af skolens varmeanlæg, håndtere indkøb af biomassepiller, optimere varmeanlæggets ydeevne med 35 procent og tilbyde skolens elever klasseundervisning og seminarer om energianvendelse og forbrug.

- For travle, succesrige virksomheder som Milton Abbey kan det ofte virke som om, der ikke er timer nok i døgnet til at få kontrol over energiforbruget og ydeevenen. Ved at overtage rollen som "energy as a service-leverandør" får vi mulighed for at bruge vores store ekspertise til at optimere dette, så skolen kan koncentrere sig om sin kerneydelse, skriver managing director for Ørsted UK i pressemeddelelsen.