Brøndby henter Silkeborg-profilen Jens Martin Gammelby på en kontrakt frem til 2023.

Det oplyser Brøndby på klubbens hjemmeside, hvor sportsdirektør Troels Bech især fremhæver højrebackens fart og udfordrende stil.

- Jens Martin Gammelby har haft en fantastisk udvikling i Silkeborg i de sidste par sæsoner.

- Han har en eksplosiv fart og er stærk offensivt, så vi har længe været interesseret i at få Jens Martin tilknyttet, siger Troels Bech.

- Hans lyst og evne til at udfordre sin direkte modspiller passer godt ind i vores spillestil, og han er kendt som en ydmyg, arbejdsom og meget ambitiøs ung mand.

- Både Jens Martin og vi går derfor ind i samarbejdet med store forventninger, fortæller sportsdirektøren.

Brøndby sikrede sig for to uger siden Hobro-backen Björn Kopplin, der kan spille både i højre og venstre side.

Troels Bech føler derfor, at Brøndby står godt rustet, hvis anfører Johan Larsson skulle forlade klubben.

- Johan Larssons kontrakt udløber ved årsskiftet, og vi er i dialog om en forlængelse.

- Johan er vores anfører, og han har en stor betydning for holdet. Det har han vist igennem hele sæsonen, men vi bliver også nødt til at gardere os, hvis Johan vælger at fortsætte karrieren et andet sted, siger Bech.

Mens Brøndby har afsluttet sæsonen med sølv i Superligaen, så har 23-årige Jens Martin Gammelby fortsat et par opgaver i Silkeborg.

Senere i denne uge står Silkeborg over for Esbjerg i to dueller om en plads i Superligaen.