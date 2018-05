Datacentret i Odense skal køre 100 procent på grøn strøm. Det har været ambitionen fra Facebook fra start, og nu offentliggør den amerikanske it-gigant, at virksomheden køber grøn vindenergi fra en stor ny vindmøllepark i Norge svarende til det samlede el-forbrug i Tietgenbyen.

70 vindmøller i en ny norsk vindpark skal sikre amerikanske Facebooks ambitioner om at drive de enorme serverhaller i det kommende datacenter i Odense på 100 procent grøn strøm. Det skriver Facebooks nordiske kommunikationsafdeling i en mail til Fyens Stiftstidende. Da datacenterchef Neill McEntegart og Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel (S) offentliggjorde planerne for et datacenter i Tietgenbyen i januar sidste år understregede McEntegart, at Facebook ville bruge 100 procent grøn strøm til at drive sit tredje datacenter i Europa. I dag offentliggør den amerikanske gigant, at selskabet har indgået en langvarig købsaftale med energiselskabet Vattenfall om at aftage grøn vindenergi fra tre vindmølleparker, som det Hamburg-baserede selskab Luxcara varetager opførelsen af i den sydvestlige norske kommune Rogaland syd for Stavanger. I alt skal 70 vindmøller i Gravdal, Skinansfjellet and Eikeland-Steinsland som del af Bjerkreim-clusteret levere grøn strøm til såvel datacentret i Odense som dele af strømbehovet til Facebooks eksisterende datacenter i den svenske by Luleå. Samlet set forventes Bjerkreim-anlæggets 70 4,2 megawattmøller at levere 294 megawatt grøn strøm til det nordiske elnet, når vindparkerne efter planen står færdig i slutningen af næste år, skriver Facebook. Udover strømforbruger til servere og alle andre dele af selve datacentret, skal den grønne norske strøm også sikre, at arbejdet med at genbruge overskudsvarmen fra datacentret baseres på 100 procent grøn energi, skriver den amerikanske virksomhed til Fyens Stiftstidende. For at Fjernvarme Fyn kan gøre brug af overskudsvarmen fra datacentret er det nødvendigt at hæve temperaturen yderligere på fjernvarmevandet. En proces som kræver varmepumper og masser af strøm, som Facebook altså også vil få fra de norske vindmøller.

Facebookaftale sikrer planer

Projektet til en samlet pris af 400 millioner euro har været undervejs i nogle år som del af flere vindprojekter i det norske område, men ifølge Facebook er tilsagnet og kontrakten med it-giganten afgørende for, at de mange nye vindmøller bliver realiseret. "Facebooks kontrakt om køb af energi garanterer den langsigtede finansielle sikkerhed for at projektet både kan finansieres, bygges og drives", skriver Facebook til Fyens Stiftstidende. Ifølge Facebook kommer den amerikanske virksomhed til at indgå i et partnerskab med energiselskabet Vattenfall om at levere strømmen fra vindmølleparkerne ud til det nordiske elnet. Facebooks amerikanske direktør for bæredygtighed Bill Weihl, har tidligere i et interview med Fyens Stiftstidende luftet muligheden for at det med stor sandsynlighed kunne blive vind-energi, der skulle investeres i. - Inden vi åbner i 2020, vil vi have identificeret en løsning. Det vil være noget, vi gør så snart som muligt. Selvfølgelig tager det tid, men vi vil sikre os, at det er opført og klar til at levere strøm så tæt som muligt på det tidspunkt, hvor vi åbner datacentret (år 2020, red.), sagde Bill Weihl i september sidste år til Fyens Stiftstidende under et besøg i Facebooks hovedkvarter i Menlo Park i Californien.

Leverer tilsvarende grøn strøm til nettet