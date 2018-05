bilvrag

En frist på 48 timer til at fjerne en havareret bil er for længst overskredet - naboer på Kystvejen er trætte af den, og nu kommer den væk.

Sanddal: En voldsom biljagt for over 14 dage siden endte i forulykkede bil og anholdelse af en 16-årig bilist på Kystvejen. Og sporene efter biljagten forstyrrer stadig gadebilledet, selv om politiet for 14 dage siden har markeret, at bilen ville blive fjernet senest 48 timer efter den orange advarsel blev sat i ruden.

- Den holder et rigtig dårligt sted, fordi den spærrer cykelstien. Når børnene og andre skal forbi, så skal de slå et slag ud på vejen. Dagplejemødre kan heller ikke komme forbi med brede barnevogne, siger en beboer på vejen. Hun har taget kontakt til politiet for at få handling bag løftet om, at den grå Mazda 323 vil blive fjernet. Hun forventer nu, at det sker.

“ Før vi fjerner og får destrueret en bil, så skal vi være fuldstændigt sikre på, at der ikke er en ejer, som bagefter kan stille krav om erstatning. Vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen, Patruljecenter Syd

Vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen leder af Patruljecenter Syd forventer, at bilen fjernes onsdag eller torsdag.

- Vi har skullet afgøre, om der var er et ejerforhold på bilen. Det skal vi være helt sikre på, da vi ellers kan få et erstatningskrav, hvis vi får den fjernet og destrueret, siger Finn E. Nielsen.