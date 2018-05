Drabet på købmanden

Bosteder og psykiatri: I Dansk Psykiatrisk Selskab er man efter DR-dokumentaren om drabet på købmanden i Suldrup bekymret over den manglende faglige uddannelse hos personalet på mange bosteder for socialt udsatte.

Men samtidig deler man den opfattelse, som Lars Thidemann, leder af Blå Kors Hjemmet i Hobro, giver udtryk for i avisen Danmark: At alt for mange udskrives alt for tidligt og ikke-færdigbehandlede fra de psykiatriske hospitaler, fordi ressourcerne er for knappe til at rumme alle med behandlingsbehov.

Formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab, og overlæge på retspsykiatrisk afdeling i Glostrup, Gitte Ahle, siger, at problemstillingen har trængt sig på gennem flere år. Hun ridser den således op:

1. Færre pladser - Der er blevet nedlagt døgnbehandlingspladser, fordi man havde sat næsen op efter, at flere patienter kunne behandles ambulant. Det ambulante skulle opnormeres tilsvarende, men det er ikke sket, siger hun.

2. Flere patienter - Vi får flere og flere patientgrupper - folk med angsttilstande og lette depressioner, som tidligere ikke blev behandlet i hospitalssektoren, men der er ikke sat flere ressourcer af. Derfor når mange patienter ikke at blive behandlet. Det går for stærkt, liggedagene bliver færre og genindlæggelserne flere.

3. Kapaciteten Gitte Ahle peger også på, at i psykiatrien er overbelægning ikke en brugbar nødløsning: - Vi kan ikke have patienter liggende i alle senge, vi er nødt til at udskrive nogle, så der er altid er ledig kapacitet til at modtage akutte, svære patienter. Patienter på overbelagte psykiatriske afdelinger kan blive ubehagelige over for hinanden og personalet.