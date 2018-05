Interview

Psykiatri: Når lederen af Blå Kors Hjemmet i Hobro, Lars Thidemann og Dansk Psykologisk Selskab advarer om, at flere tragedier og drab truer i fremtiden, hvis ikke socialt udsatte borgere med psykiske problemer får den nødvendige behandling, er det velkendt stof hos sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

- Der er ingen tvivl om, at psykiatrien er udfordret, og at der er behov for et styrket fokus. Derfor kommer regeringen med en ny og langtrækkende psykiatriplan til efteråret. Og derfor gav vi en halv mia. ekstra kroner til regionerne sidste år og 150 ekstra pladser.

- Hvor alvorlig er situationen set fra dit perspektiv?

- En gruppe borgere får ikke den behandling, de har behov for. De bliver svingdørspatienter, kan vi se på de mange genindlæggelser. Det er ofte udadreagerende mennesker, der er til fare for sig selv og andre, og i den forbindelse skal vi også sætte fokus på afvænning.

- Knap 400 sengepladser er nedlagt i psykiatrien i perioden 2007-2016, hvor patientantallet samtidig er steget med næsten 50 procent. Og Dansk Psykiatrisk Selskab påpeger, at ønsket om mere ambulant behandling ikke er blevet fulgt op med flere ressourcer. Er det hensigtsmæssigt?

- Der er mere ambulant behandling i dag. Mange bliver ikke raske af at være lukket inde. Regionerne har fået 2,2 mia. kroner de sidste to år, også til flere sengepladser. Der er ingen tvivl om, at kapaciteten er udfordret flere steder, men hvis man i en egn mangler sengepladser, er det en regional opgave - de har fået øremærkede midler.

- Uanset øremærkede midler og regionale opgaver, så er oplevelsen hos bostederne og hos Dansk Psykiatrisk Selskab, at man står med nogle alvorlige problemer med borgere, der må udskrives og ikke bliver behandlet, som de bør blive. Tager de fejl?

- Nej, og du kan ikke med det, jeg her har sagt, tage mig til indtægt for et synspunkt om, at de tager fejl. Tværtimod. Der er et problem, og det vil vi forsøge at imødekomme med en ny psykiatriplan. Det er derfor, vi laver den.

- Kan du så allerede nu løfte sløret for, hvad den kommer til at indeholde?

- Nej. Det bliver en langsigtet udviklingsplan for psykiatrien, og der foregår et stort arbejde lige nu, så før det er færdigt, lægger vi os ikke fast på hvilke elementer, den skal indeholde. Det skal bygges på fakta og ikke bekymringer og formodninger.