Fredericia: Taulov Skærbæk IF trækker sig ud af pigefodboldsamarbejdet Fredericia KF.

- 30. juni trækker vi os. Vi er slet ikke store nok, for vi har kun fire spillere i det samarbejde, og så har vi et U16-hold, hvor pigerne ikke ønsker at spille i KF, siger Elna Mathiasen, som er formand for fodboldafdelingen i Taulov Skærbæk IF.

De tre tilbageværende klubber i samarbejdet, Fredericia KFUM, Erritsø GIF og Bredstrup Pjedsted idrætsforening, har underskrevet en ny samarbejdsaftale, som gælder til udgangen af 2019.

Samarbejdet begyndte i 2017, og der er fælles hold fra U13-årgangen. Formålet med Fredericia KF er blandt andet, at ingen piger skal stoppe med at spille fodbold, fordi der er for få spillere til et hold. Men i Taulov Skærbæk er pigefodbolden ifølge Elna Mathiasen ikke stor nok til at levere spillere til Fredericia KF.

- Pigefodbolden fylder ikke så meget herude. Vi har to U9-spillere og ni U10 spillere. Vi har også piger, som spiller sammen med drengene, og det vil de gerne blive ved med.

Elna Mathiasen fortæller, at Taulov Skærbæk IF i efteråret vil forsøge at hverve flere piger til fodbold, blandt andet ved at få kontakt til piger i skolerne.

- Alt i alt er Fredericia KF en god idé, men for os fungerer det bare ikke. Men hvis vi får en spillere, som får lyst til at prøve 11-mands fodbold, så skal de selvfølgelig spille i Fredericia KF, siger Elna Mathiasen.