Speedway: Kun på en stærk slutspurt i de sidste heat lykkedes det Team Fjelsted at hente et uafgjort resultat i land i sidste uges hjemmematch mod Holstebro i Speedwayligaen. Onsdag aften skal de regerende danmarksmestre fra Fjelsted til det indre Jylland for at møde Holsted.

- Jeg kan ikke garantere, at vi vinder, men jeg kan garantere, at vi kommer til at arbejde som et hold. Det vi leverede i onsdags, var ikke godt nok, siger Morten Svendsen, sportschef for Team Fjelsted.

De to hold De to holdopstillinger i onsdagens speedwayligamatch i Holsted:Holsted Tigers:



1. Jakub Jamróg.



2. Rasmus Jensen.



3. Nicolai Klindt.



4. Michael Palm Toft.



5. Sam Jensen.



6. Martin Steen Hansen.



Holdleder: Tom Knudsen.



Team Fjelsted



1. Peter Kildemand.



2. Frederik Jakobsen.



3. Anders Thomsen.



4. Valentin Grobauer.



5. Christian Thaysen.



Sportschef: Morten Svendsen



Matchen begynder klokken 19.00.

Kaptajn Peter Kildemand scorede blot otte point og havde ingen heatsejre i onsdags. Anden pinsedag fik han kun seks point i grandprix-challenge-semifinalen og gik ikke videre til challenge-finalen om pladser i næste års VM-serie.

- Hvis han er inde i en lille downperiode, så kan vi forhåbentlig være med til at stoppe den. Det er i Fjelsted, han føler sig mest tryg, siger Morten Svendsen.

Til gengæld leverede B-kørerne Frederik Jakobsen og Anders Thomsen varen med henholdsvis 14 og 13 point i matchen mod Holstebro. Derimod var den tyske gæstekører Tobias Busch en decideret fiasko med blot et point.

Unge Jason Jørgensen er stadigvæk ude med en brækket finger, så Fjelsted må igen stille med en gæstekører. Det er endnu en tysk C-kører, Valentin Grobauer.

- Nu prøver vi ham, men det er lidt af en lotto-kupon med de udenlandske gæstekørere. Vi ved ikke, hvad vi får, siger Morten Svendsen.

Fjelsted har fire point, heraf et bonuspoint, efter de to første matcher, begge mod Holstebro.

Holsted indledte med at tabe hjemme til Grindsted, men i sidste uge vandt Holsted ude over Esbjerg. I den match scorede Nicolai Klindt hele 16 point.

- Vi har generelt en fin historik i Holsted, og jeg tror, vi har en fin chance for at være med, siger Morten Svendsen.

Der er håb om, at Jason Jørgensen kan være med igen i næste uge, hvor Fjelsted har to matcher - returmatchen hjemme mod Holsted onsdag 30. maj og ude mod Region Varde fredag 1. juni.