Iværksætterhus

Værksted med 3D-maskiner og iværksætterlokaler åbner med håb om på sigt at skabe et iværksættermiljø med plads til uddannelsesinstitutioner og folkeskoler.

- Der skal skabes et iværksættermiljø, men det skal skabes nedefra. Det bliver derfor forankret i Business Fredericia, fortæller formand for uddannelsesudvalget Pernelle Jensen (V).

Vi må lytte til, hvad brugerne har brug for. Intet er statisk. Brugerne er velkomne med input. For os er det vigtigt, det vokser nedefra af brugerne Erhvervskonsulent Stephen Bihl

Fredericia: Onsdag åbner Bülows Kaserne for et iværksættermiljø, der har været knap to år undervejs. I efteråret 2016 blev der sat penge af på budgetforliget for 2017 til et etablere et iværksættermiljø med plads til, at unge under uddannelse kan blive en del af miljøet og teste deres idéer af.

Processen fra idé til indvielsen af Bülows Makerspace og iværksættermiljø har taget næsten to år, fordi det har taget tid at finde ud, hvad brugerne har brug for, fortæller hun.

- Der var en lang dialogfase med uddannelsesinstitutioner, foreninger og erhvervsliv for at finde ud af, hvad de har brug for. Vi vil gerne vide, hvad de efterspørger, for det tror vi, er den rette måde at skabe et iværksættermiljø på, fortæller hun.

Business Fredericia skal stå for den daglige drift og fik overrakt nøgler til lokalerne i efteråret 2017, hvorefter man gik i gang med at indrette værksted, kontorlokaler, konferencerum og chillout-område. Business Fredericia er løbende blevet spurgt om, hvornår iværksætterhuset åbner.

- Vi må lytte til, hvad brugerne har brug for. Intet er statisk. Brugerne er velkomne med input. For os er det vigtigt, det vokser nedefra af brugerne, fortæller erhvervskonsulent Stephen Bihl fra Business Fredericia.

Bülows Makerspace og iværksættermiljø bliver indviet onsdag den 23. maj med åbent hus til kl. 20, hvor man blandt andet kan møde en iværksætter og printe sine egne 3D-emner.