Lars Løkke Rasmussen er tirsdag til nordisk statsministermøde i Sverige for at diskutere en række emner.

Det skal fremover være nemmere for Danmark at indkræve SU-gæld fra udenlandske studerende, som har forladt Danmark efter endt studie.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og hans nordiske kolleger har tirsdag givet hinanden håndslag på, at de vil lave en aftale, så Danmark kan indkræve den SU-gæld, som særligt nordiske studerende aldrig betaler tilbage.

Det er Løkke og kollegerne blevet enige om på et nordisk statsministermøde i Sverige.

- Det skaber værdi og udsyn, at nordiske studerende har mulighed for at studere i hele Norden. Desværre er der mange unge mennesker, som rejser fra Danmark uden nogensinde at betale deres SU-lån tilbage.

- Det går ikke, siger Løkke i en skriftlig kommentar.

- I dag er det svært for skattemyndighederne at indkræve gæld, når borgerne bor i andre lande. Derfor er der brug for, at skattemyndighederne samarbejder bedre på tværs af grænserne.

- Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi her på vores nordiske statsministermøde har givet håndslag på, at vi skal lave en aftale, som gør, at vi kan hjælpe hinanden med at inddrive misligholdt SU-lånegæld på tværs af grænserne i Norden, siger Løkke.

I 2017 var den samlede SU-gæld fra udenlandske studerende 155 millioner kroner. Det har Skatteministeriet oplyst.

Heraf udgjorde SU-gæld fra udenlandske studerende, som ikke længere bor i Danmark, 80 millioner kroner. Der er en stigning på 20 millioner kroner de seneste to år.

- Jeg håber på, at vi snart kan indgå en konkret aftale mellem de nordiske lande, så vi kan få sat en stopper for de misligholdte SU-lån.

- Det er én af regeringens syv initiativer til at forbedre indkrævningen af SU-lånegæld i udlandet, siger Løkke.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) fremlagde i februar syv initiativer. De vil ifølge regeringen stramme grebet om udlændinge med SU-gæld. Blandt initiativerne var et bedre nordisk samarbejde.

Samarbejde med udenlandske inkassofirmaer, tvangsinddrivelse gennem retssager og adresseoplysningspligt er nogle af de øvrige initiativer.