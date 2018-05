Den slovakiske journalist Almira Biljaloricorá er i disse dage på Ærø for at at opleve og smage ærøske pandekager som eksempel på dansk hygge. Hun anbefaler i sin rejsejournalistisk folk at møde de lokale, når de rejser, i stedet for at valfarte til attraktioner, som andre har sagt, man skal se. Hun frygter, at Ærø og Sydfyn får mere af den slags turisme, hvis UNESCO-geoparken bliver en realitet.