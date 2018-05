Ærø/Danmark: Bogen "Hygge - The Danish Art of Happiness" er blevet en sand bestsellersucces. Siden den udkom i 2016, er den solgt i 18 så forskellige lande som Japan, Sydkorea, Kina, Canada og Polen. Ifølge forfatteren, skuespiller Marie Tourell Søderberg, skyldes det blandt andet, at hun og hendes medforfatter, Kathrine Højte Lynggaard, har lagt vægt på, at den skulle være autentisk.

Ren hygge: Slovakisk rejsejournalist tog til Ærø for at opleve ærøske pandekager

- De historier, der har fundet vej til bogen, er kun med, fordi de indeholder autenticitet. Og besøget hos Ina kom kun med, fordi det var så hyggeligt. Da vi var færdige med pandekagerne, lånte Ina os cykler, og vi cyklede til stranden, så hele besøget emmede af den stemning, vi gerne ville have frem. Alle billederne er også i den autentiske stil, det er ikke opstillede hyggebilleder, men er sket i virkeligheden. Hygge er ikke noget, man kan købe for penge, men er kvalitet i samvær, siger hun.

Ifølge Marie Tourell Søderberg kan udlændinge ved blandt andet at læse om ærøske pandekager lære at få øje på den kvalitet, der ligger i det, der ligger lige for, og genopdage det, man ellers har taget for givet, men som kan give øjeblikke med en særlig stemning. Forfatterne er i øvrigt blevet overraskede over bogens succes, fortæller hun.

- Vi har haft fantastiske oplevelser i Polen, hvor vi har været på turné, og hvor folk er kommet med tårer i øjnene, fordi de har fået et nyt perspektiv på deres liv, fortæller hun.