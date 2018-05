Den lokale erhvervsmand og lokalpolitiker Mads Holdgaard er kandidat, når Forum Faaborg 29. maj skal have ny formand. Han bakkes op af alle de store foreninger.

Faaborg: Det kan blive erhvervsmanden og lokalpolitikeren Mads Holdgaard, der kommer til at sidde i spidsen for den bestyrelse, der i de kommende år skal udvikle den ombyggede Forum Faaborg til et aktivt og levende fritidscenter for faaborgenserne. Når fonden, der driver Forum Faaborg, "Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond, Faaborghallerne", tirsdag 29. maj klokken 19 holder årsmøde i Forum Faaborg, skal der vælges en afløser for formand Claus Lopdrup, der har meddelt, at han fratræder. Mads Holdgaard stiller sig til rådighed som ny formand. Mads Holdgaard Mads Holdgaard driver selskabet R4 ApS, hvor han er partner for flere af områdets nye iværkssættere.Han var en af drivkræfterne bag dannelsen af paraplyforeningen Vores Faaborg & Egn.



Som eventmager har han været dybt involveret i både Outdoor Sydfyn og Fynske Fristelser. - Det gør jeg, fordi jeg i bund og grund er en foreningsmand. Jeg er håndboldtræner og er kommet rigtig meget i Forum Faaborg med mine børn igennem årene. Jeg synes, det giver god mening at træde ind i det her som foreningsmand, siger han. Mads Holdgaard har på forhånd fået håndslag fra nogle af de store idrætsforeninger, der støtter hans kandidatur. Formand for Faaborg Badmintonklub Jørn Lorenzen siger for eksempel: - Hvis Mads Holdgaard stiller op, har han opbakning fra både håndbold-, bordtennis- og badmintonforeningen.

Et fyrtårn er skabt

I øjeblikket ligner Forum Faaborg dog stadig en byggeplads, og der er endnu ikke sat dato på, hvornår det ombyggende idrætscenter kan indvies officielt. Men når det sker, er der skabt en superflot ramme, siger Mads Holdgaard. - Vi har fået et fyrtårn for vores by, der kan komme til at blomstre. En facilitet der er helt enestående. Det er det, jeg har min energi i. Nu skal der bruges nogle kræfter på at skabe noget indhold og nogle aktiviteter sammen med bestyrelsen og de foreninger, der er grundsubstansen i stedet. Der skal skabes oplevelser både for foreningerne og for byen og forhåbentlig også for - og med - nogle, der kommer udefra, siger han. Mads Holdgaard kender i øvrigt lidt til bestyrelsesarbejdet i Forum Faaborg på forhånd. I en kort periode i efteråret 2017 var han medlem af bestyrelsen som udpeget af kommunalbestyrelsen. I dag er det Anne Møllegaard Mortensen (DF) og John Larsen (S), der sidder som politiske repræsentanter.

Lønnet formandspost