I forhold til de fuldvoksne dyr i flokken er de nye bisonkalve på Ditlevsdal Bisonfarm små, lyse og meget lidt frygtindgydende. Men der er mange af dem. På blot fem uger har bisonbesætningen fået selskab af 75 nye kalve, og det er første gang, at der er kommet så mange så hurtigt.

- Det er gået stærkt, siger bisonavler og indehaver, Niels Henrik Ove.

Han har den seneste tid været travlt optaget af blandt andet de nye præriehuse, der er kommet på farmen. Men mindst to gange om dagen kører han ud på prærien for at se til bisonerne, og han har også været helt tæt på, når de store dyr kælver. Hvis en kalv for eksempel vender sådan, at den kommer ud med bagbenene først, kan det være nødvendigt at hjælpe til, så kalven ikke drukner i moderkagen.

I sådanne situationer er det vigtigt at handle hurtigt og skynde sig væk igen, for de vilde dyr klager det fint selv.

I alt er der nu omkring 420 bisoner på Ditlevsdal, og det har naboerne ingen problemer med, forsikrer Niels Henrik Ove.

- De eneste klager, vi får fra vores naboer, er, når der går for længe mellem, at dyrene går tæt på dem, siger han.