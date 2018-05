FODBOLD: Pludselig bredte der sig en lang skygge i Ådalen. Frederik Tingager er også 1,98 og havde muligvis headet et par målgivende AGF-dødbolde væk i OB's playoff-kampe for nylig.

- Det er din skyld, at Kent Nielsen blev fyret, lød det fra "De Kloges Klub" med et smil om læben, da den tidligere OB-stopper dukkede op på besøg efter et lille halvt år i traditionsklubben Eintracht Braunschweig, der til allersidst rykkede ned i 3. Bundesliga for en uge siden.

- Dengang jeg skiftede til Braunschweig, var der en lille risiko for, at det kunne ende sådan, fordi ligaen er meget tæt. Jeg sagde dengang, at jeg ikke var kommet til Tyskland for at spille 3. Liga, og det var klubben indforstået med. Så det er skruet sådan sammen i min kontrakt, at jeg ikke koster 10 millioner, fortalte Frederik Tingager, mens han hilste på sine gamle venner i Ådalen.

- Det har været en meget tung uge efter nedrykningen, men fremtiden er lys for mig. Det er lidt mærkeligt, for det var et af mine værste nederlag i min karriere at rykke ud med Braunschweig, men samtidig har jeg været med til at spille det bedste fodbold i min karriere. Jeg har vist, at jeg kan begå mig i 2. Bundesliga og mere til. Hvis jeg havde været 22, så ville jeg måske have kunnet leve med at spille 3. Liga, men jeg har kun en karriere og må tænke på mig selv, siger Frederik Tingager.

- Jeg har talt med sportschefen om, at jeg meget gerne vil finde en anden klub. Det er naturligvis svært for mig at sige til ham, fordi jeg har været en del af nedrykningen. Det har sportschefen forståelse for, selv om han er ærgerlig over det. Nu skal min agent og han finde ud af resten. Det vigtigste for mig er, at perioden i så stor en klub har været lærerig.