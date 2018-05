Skjoldnæs: Erik Kolmos træder med det ene ben ud af sin golfvogn. Han holder godt fast i golfvognen, mens han forsigtigt får sit andet ben med sig. Haltende træder han to skridt til venstre, placerer sin golfbold. Langsomt finder han balancen og simulerer et slag. Han blev stående på benene. Han træder et skridt frem og rammer bolden perfekt.

- Det var en blind høne, der fandt et korn, siger Erik Kolmos.

Den 65-årige tidligere skolelærer vil nå at spille hos samtlige golfklubber i Danmark, inden sygdommen sklerose gør, at han ikke længere kan komme ud af en kørestol ved egen kraft.

Selvom Ærø Golfklub er nummer 132 på hans liste med i alt 188 klubber, så er sygdommen for alvor ved at gøre sit indtog i Erik Kolmos krop, og han har derfor travlt med at nå de sidste klubber.

Ærø Golfklub er Danmarks eneste golfbane med havudsigt fra alle huller, og det har Erik Kolmos set frem til.

- Jeg har glædet mig helt vildt til i dag, og her er jo usandsynligt flot, siger Erik Kolmos begejstret.

For at kunne gennemføre sit mål, spurgte han om hjælp og selskab på Facebook. Opslaget gik viralt, og 3000 mennesker har indtil videre synes godt om opslaget.