Det siger de på Facebook

May-Britt Kuhlman Hansen: Hvad??? Hvad er der sket?

Lazze Kaiser von Wowern: Øhhh ... Det kom da godt nok ud af det blå.

Conny og Karsten Larsen: Det er vi virkelig kede af at høre.

Annette Scheer Kornbeck: Noooo!!! Det var det eneste sted i verden, jeg kunne få den allerbedste jordbærtærte, troede, vi skulle få endnu en lang og lykkelig sommer sammen.

Mette Nybo Rasmussen: Det er vi kede af. I har gjort det godt og lagt virkelig mange timer i det. Stor respekt.

Mette Sørum: Øv hvor umådeligt trist, men sikkert svært at overleve, når snart sagt alle forretninger og tankstationer har bake off og åbent langt ud på aftenen og i weekender.

Lars Nunnegaard: Det er trist og ærgerligt. Konkurrencen er hård på dagligvaremarkedet. De store kvæler de små.

Hans Henrik Nielsen: God vind fremover, vi må håbe, at der kan komme andre folk til på et tidspunkt.

Per-Ulrik Rasmussen: Ja men så kan folk lade være med at købe brødet i brugsen, Fakta eller dem, der har åbnet lille bagerafdeling, så folk er jo selv skyld i det. Fordi man enten ikke gider gå i to butikker eller vil spare to kroner på et brød.

Michael Bøllingtoft: Trist for Knarreborg, kommer til at savne Danmarks bedste rughbrød. Til alle dem, som har købt deres brød i brugsen eller andre supermarkeder. Husk næste gang er det måske slagteren, som lukker, så støt de lokale butikker.

Sinja Camilla Svarrer Damkjær: Drengene og jeg kommer til at savne eftermiddagsbesøg efter en bolle.