Tommerup: "Det er med stor sorg og ikke med vores gode vilje, at vi må meddele, at Tommerup Bageri er lukket med øjeblikkelig virkning".

Sådan skrev bagermester Inna Steenfeldt, Tommerup Bageri, i et opslag på Facebook 2. pinsedag, da ovnene var slukket, og den absolut sidste jordbærtærte og det sidste gourmetbrød var langet over disken i bagerforretningen. Nyheden kom tydeligvis bag på mange og har fået over 100 kommentarer. Heriblandt folk der undrer sig over årsagen.

Tommerup Bageri Knarreborg Bageri blev oprettet af N.P. Jørgensen i 1910.Bageriet skiftede senere navn til Tommerup Bageri.



Forretningen har alle årene haft adresse på Skolevej 15. I 1989 blev der dog bygget nyt forhus til ejendommen.



Inna Steenfeldt, der sammen med sin mand Troels Steenfeldt overtog Tommerup Bageri i 1985, er den fjerde bagermester i rækken.

Inna Steenfeldt tilskriver den finanskrisen.

- Finanskrisen har trukket ud i mange år, selv om det er vendt nu, bliver vi ved med at hænge i den, lyder hendes forklaring på den for mange overraskende lukning.

- Kunderne er vendt tilbage, og vi kan se fremgang, det er bare for sent, konstaterer Inna Steenfeldt, der har drevet forretningen i 32 år sammen med sin mand Troels Steenfeldt.

Helt upåvirket er Tommerup Bageri næppe heller af, at brugserne i både Tommerup og Tommerup St. samt Rema 1000 inden for de senere år er begyndt at sælge frisk bagerbrød, derudover har både Fakta og Dagli'Brugsen i Brylle bake-off-varer.

Hvad Inna og Troels Steenfeldt nu vil kaste sig over, står foreløbig hen i det uvisse.

- Vi ved ikke, hvad der skal ske. Vi starter et nyt kapitel nu, vi er kun midaldrende og stadig fit for fight, fastslår Inna Steenfeldt.

Hun håber, at andre har lyst til at prøve kræfter med bageriet, der var det sidste i postnummer 5690.