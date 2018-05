Langeskov: De yngste elever på Langeskov Skole har siden marts haft meget renere skoletoiletter.

Opskriften bag den store forandring er, at hver klasse fik ansvaret for at holde orden på deres eget toilet.

- Vi besluttede, at de skulle få et toilet per klasse for at få det ejerskab og den ansvarfølelse, som man også har for et toilet derhjemme. Nu skal de bruge deres eget toilet, og på den måde undgår de, at der står et ulækkert toilet en hel dag, fortæller Signe Kildeberg, der er lærerrepræsentant i elevrådet.

Hver anden elev er utilfreds med skoletoiletter En undersøgelse blandt elever på folkeskoler og ungdomsuddannelser i 2017 viste, at en fjerdedel af alle elever aldrig bruger skoletoiletterne, uanset køn eller alder.For de elever, der holder sig for at undgå skoletoiletterne, er risikoen for forekomst af ufrivillig vandladning og forstoppelse 55 procent større.



Halvdelen af de 19.577 elever i undersøgelsen erklærede sig utilfredse eller meget utilfredse med skolens toiletter. Jo ældre skoletoiletterne var, desto større var utilfredsheden.



Ifølge hver fjerde elev er deres skoletoiletter for det meste eller altid tilstoppede.



Hver klasse fik 500 kroner til at indrette og dekorere deres klassetoilet.

De fleste klasser har købt hylder, anderledes spejle og små potteplanter, der tilføjede et skud hygge til de tidligere så sterile skoletoiletter. Nogle har valgt at udsmykke toiletterne med kunstige stearinlys og tegninger eller små plakater, og på væggene hænger der er en tjekliste, der i fire trin minder eleverne om proceduren: "sid ned, skyl ud, vask hænder, ryd op". Indsatsen har givet pote.

- Vi er vildt imponeret over, hvordan resultatet er blevet, siger SFO-leder Elsebeth Storm Hansen, der fik idéen til at give eleverne større ansvar efter at have set et tv-indslag.

- Det er egentlig simpelt - og det virker. Det betyder rigtig meget, at børnene føler, de bliver hørt. Rengøringsdamerne er også meget tilfredse. De var ved at blive gråhåret over toiletterne, siger Elsebeth Storm Hansen.