Kloden rundt

England: Tyler Dooley var ikke inviteret med til kusinen Meghan Markles bryllup med prins Harry, og det var der måske en god grund til. For han var rejst fra USA til London, og her blev politiet alarmeret ikke mange timer efter det royale bryllup. I en kø foran en natklub havde Dooley ifølge politiet "åbent bekendtgjort, at han havde en kniv, da han forsøgte at komme ind på natklubben". Betjente opsporede ham kort efter på et hotel i Kingston sammen med en anden person i 20'erne. Hverken Dooley eller hans makker blev anholdt, men de måtte aflevere kniven og en spray med en ubehagelig lugt. Ved natklubben havde Dooley ifølge avisen Sun fortalt andre gæster, at han havde en kniv med, fordi "Donald Trump siger, at London er som en krigszone". (ritzau/AFP)