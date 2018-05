Broken News

Religiøs tradition med at fråse en måned hvert år er dyrt for samfundet, mener minister. Fyr dem, mener Dansk Folkeparti.

Integrationsminister Inger Støjberg (V) har vakt røre med en klumme i B.T., hvori hun mener, at kristne ikke bør arbejde i julemåneden, fordi de fråser så meget, at de udgør en trussel for andre danske borgere. - Lad mig slå fast, at for det første har vi religionsfrihed i Danmark. For det andet er religion en privat sag. Og for det tredje er julemåneden snart over os. Og selv om det kun er praktiserende kristne, der fråser, har det indvirkning på resten af det danske samfund, siger ministeren og fortsætter: - Følger man sin kristne tro og holder frås, betyder det, at man i tidsrummet 1. december til 26. december spiser og drikker i mere end 18 timer hver dag. Jeg synes derfor helt ærligt, at man som kristen i et moderne samfund som det danske bør overveje, hvilke konsekvenser det har for samfundet at fråse en hel måned.

Til kristne: Hold ferie

- Det kan helt lavpraktisk være farligt for os alle, hvis buschaufføren spiser og drikker for meget over længere tid, ligesom man selvsagt ikke yder og præsterer nær det samme på fabrikken eller på sygehuset, hvis man gennem en hel måned fråser i alle døgnets vågne timer. - Jeg spørger mig selv, om en 2000 år gammel religiøs skik kan forenes med den samfundsform og det arbejdsmarked vi har i dagens Danmark. Meget er unægteligt sket, siden Jesu gerninger førte til den for kristne så vigtige julemåned, som i øvrigt er langt mere omfattende end blot det at fråse. - Jeg vil ikke fratage danske kristne muligheden for at dyrke deres religion og religiøse højtider, men jeg vil opfordre dem til, at man som kristen holder ferie i julemåneden, så det ikke får negativ indvirkning på resten af det danske samfund, siger altså Inger Støjberg.

DF: Ikke skarpt nok

Ikke alle er enige med integrationsministeren. Dansk Folkepartis Martin Henriksen mener, hun slet ikke er skarp nok over for invasive mellemøstlige religioner og er med egne ord "spruttende rasende": - Religiøse særregler hører ingen steder hjemme i det offentlige rum. Selv om mange kristne holder julemåned, skal de saftsuseme passe deres arbejde, og børnene skal passe deres skolegang. Hvis ikke de kan finde ud af det, så skal de fyres eller sanktioneres, siger Martin Henriksen. Opfordringen til at holde ferie i julemåneden får ellers bred opbakning fra lønmodtagerside.

