Otterup: Siden den første strandfest i 2015 trak en hollandsk sandkunstner til Otterup er de imponerende skulpturer blevet en tradition, der trækker både lokale og turister til torvs. Ligesom sidste år er det de to kendte hollandske sandkunstnere Wilfred Stijger og Edith Wetering, der vil skabe tre store skulpturer rundt om i byen.

Forarbejdet gøres af eksperter fra Søndervig Sandskulpturfestival og tirsdag formiddag blev godt 30 ton specielt sand læsset af på Torvet i Otterup, hvor en af de flere meter høje skulpturer skal stå.

Sandet bliver stampet ned i nogle firkantede forme, så der dannes en slags pyramide, og undervejs sprøjtes der vand over de forskellige lag.

- Det er en slags sand, der er specielt godt at arbejde i for skulptørerne, og betyder at de også bliver rimeligt vejrbestandige. Der er 10 til 15 procent ler i sandet, som binder det sammen, fortæller Karsten Vestergaard Nielsen fra den store sandskulpturfestival i Søndervig.

De to hollandske kunstnere har arbejdet i det meste af verden og er kendt for deres fantasifulde værker i både is og sand. I Otterup bliver årets tema altså "Havets monstre", og det tror festivalens initiativtager Pia Longet bliver en stor succes.

- Ikke mindst hos børnene tror jeg monstrene bliver et hit, mens de voksne kan beundre og glæde sig over kunstnernes fantastiske skulpturarbejde, siger Pia Longet.

Pia Longet regner med, at kunstnerne går i gang med arbejdet onsdag, og så kan man følge monstrene dukke frem af sandet indtil fredag, hvor festivalen tyvstarter. Udover Torvet kommer der til at stå skulpturer ved rådhuset og byens bibliotek.