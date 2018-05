Antallet af private arbejdspladser på Ærø er faldet med 2,4 procent fra december 2014 til december '17. De tilsvarende tal for Sønderborg kommune er en vækst på 3 procent og for Svendborg et fald på 0,2 procent.

Uden at sige noget negativt om den største gruppe af skatteydere på Ærø, de kommunalt ansatte, er det rimeligt at antage, at den kommuneskat, de betaler, ikke tilfører kommunekassen nogen nettoværdi, kommunen betaler jo den løn, de svarer skat af.

Søfolkene ansat under DIS betaler ingen kommuneskat. Derfor er de private arbejdspladser så vigtige. En gruppe, som politikerne oftest glemmer, er dem, der bor på Ærø, men arbejder i en anden kommune (pendlerne). Pendlernes skattebetaling har samme værdi for kommunekassen på Ærø som en privat arbejdsplads.

25 pendlere vil tilføre Ærø Kommune mindst ca. 3 millioner kroner om året direkte i kommunekassen (2 mio i kommuneskat og 1 mio i billetindtægter på færgen). Ovenstående beregning er forsimplet.

Kommunen har forudsætningerne for en mere detaljeret og korrekt beregning. En beregning, som kunne bruges i strategien for bosætning og politiske initiativer, der fremmer vilkårene for de befolkningsgrupper, som vil have positiv betydning for kommunens økonomi. Spørgsmålet er, om man har gjort det?

Hvis kommunen vil tiltrække og fastholde pendlere, er det afgørende, at de kan komme hjem fra arbejde, når de har fri. På det område er der behov for forbedringer, især nu hvor man skal reservere plads på færgen flere uger i forvejen. Det ville være dejligt, hvis kommunen gik i dialog med pendlerne om denne udfordring.

I forhold til potentialet for pendling til det nærmeste jobmarked i vækst, Sønderborg, er en afgangsfrekvens, der dur til pendling, udsat på ubestemt tid på grund af forhold, som Ærø Kommune ingen indflydelse har på - læs: Elfærgen er forsinket, og politikerne sidder på hænderne, selvom man kunne sætte en eftermiddagsafgang fra Fynshav ind nu.