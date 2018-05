Kværndrup: Indehaveren af Kværndrup Kro, Troels Dalsgaard Jakobsen, er ved Retten i Svendborg blevet dømt skyldig i at have lagt lokaler til hasardspil i forbindelse med Egeskov Marked sidste år.

Tirsdag blev der afsagt dom i sagen, og straffen til kroejeren blev en bøde på 10 dagbøder af 1000 kroner - eller 10.000 kroner, oplyser Retten i Svendborg.

Sagen var for i sidste uge, hvor dommer Rasmus Kristensen valgte at optage sagen til dom. Under retssagen nægtede kroejeren ethvert kendskab til det ulovlige hasardspil, selv om det foregik i mange timer hver dag i fire dage op til og under markedet.

Ifølge kroejeren og en servitrice, der var ansat under markedet, var der op mod et par hundrede gæster i krostuen, og derfor var det ifølge deres forklaringer i retten ikke muligt at se, hvad der foregik i det bagerste lokale - især da de var beskæftiget med arbejdet ved baren.

Det var i det bagerste lokale, at en mand arrangerede det ulovlige spil "6'eren", og ifølge ham gjorde han det i de fire dage fra cirka klokken 14, og frem til kroen lukkede først på natten.

Anklager Anne Marie von Lowzow var overbevist om, at spillet ikke kunne være gået ubemærket hen. Hun mente, at en bøde i en femcifret størrelsesorden var den rette straf.

Kim Toxen Worm, forsvarer for Troels Dalsgaard Jakobsen, oplyser, at der endnu ikke er taget stilling til eventuelt at anke dommen.

Da politiet ankom til kroen natten til 17. september, var 15 personer i gang med at spille rundt om bordet. Politiet beslaglagde 144.000 kroner fra manden, der arrangerede spillet.