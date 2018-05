Borgmester, kommunaldirektør og en strategisk udviklingskonsulent fra Faaborg-Midtfyn Kommune var tirsdag på lynvisit i fire butikker i Faaborg og omegn for at blive klogere på butikkernes udfordringer.

Vester Hæsinge: Hylder og kølediske er tomme i den gamle brugs i Vester Hæsinge. I oktober måtte butikken give op og dreje nøglen for sidste gang, og dermed sluttede en 108-årig brugshistorie i landsbyen. Det er ingen hemmelighed, at butikkerne er under pres i disse år, og derfor var kommunaldirektør Helene Bækmark, borgmester Hans Stavnsager og strategisk udviklingskonsulent Bjarne Brøndgaard fra Faaborg-Midtfyn Kommune tirsdag taget på rundttur i Faaborg og omegn for at blive klogere på de udfordringer, de næringsdrivende slås med, og hvilke muligheder, der er for fremtiden. “ Vi har jo oplevet, hvordan meget det betyder med en butik i lokalområdet. Ikke kun i forhold til indkøbene - men også som mødested. Hele bybilledet er blevet mere stille. Jørn Bertelsen, Vester Hæsinge Rundturen førte delegationen til Provianten i Dyreborg, hvor frivillige er en stor drivkraft, til Super Brugsen i Faaborg, til Min Købmand i Haastrup, hvor købmanden fragter både kunder og varer til og fra butikken, og altså også de tomme lokaler, som engang husede den lokale købmand i Vester Hæsinge. - Vi har set nogle meget forskellige måder at drive dagligvarebutik på. Vi har 15 dagligvarebutikker i mindre byer rundt omkring i kommunen, og statistikkerne peger på, at det vil gå den forkerte vej, hvis vi bare står og kigger på. Derfor har vi sat gang i den her idéproces, fortalte kommunaldirektør Helene Bækmark, inden trioen blev vist indenfor i de tomme butikslokaler i Vester Hæsinge, hvor butikskrisen allerede har krævet sit offer.

Borgerservice og bibliotek

- Her er godt 500 kvadratmeter, så her er plads til det hele. Og man kan komme billigt i gang her, for vi har mulighed for at være fleksible i forhold til huslejen, siger Jørn Bertelsen og slår ud med armene. Han er en del af det investeringsselskab, der blev stiftet af lokale og virksomheder i kølvandet på brugsens konkurs. Selskabet har allerede fået den lokale benzintank op at køre igen, og næste skridt er at få varer tilbage på hylderne. - Vi har jo oplevet, hvordan meget det betyder med en butik i lokalområdet. Ikke kun i forhold til indkøbene - men også som mødested. Hele bybilledet er blevet mere stille, siger han. Borgmester Hans Stavnsager foreslog blandt andet, at kommunens borgerservice kunne rykke ind i en fremtidig butik et par timer om ugen, eller man kunne hente og aflevere sine biblioteksbøger. De idéer blev taget godt imod af Jørn Bertelsen. - Liv skaber liv. Så al aktivitet er velkommen, siger han.

